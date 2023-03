Lula diz que "obesidade causa tanto mal quanto a fome" e recebe críticas da oposição

Lula recebeu críticas por tratar obesidade como doença e brincar com o ministro da Justiça, Flávio Dino, sobre o assunto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou sobre obesidade durante o lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), nesta quarta-feira, 15, e recebeu críticas da oposição pela forma como tratou o assunto.

Segundo o chefe do Executivo Nacional, a obesidade é “uma doença que causa tanto mal quanto a fome”. "Aqui ninguém está com excesso de magreza, a não ser o nosso poeta. O restante está tudo com um pouco de obesidade, que também é uma doença que nós precisamos cuidar”, prosseguiu.

O petista continuou citando a ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmando que ela sabe dos males causados pela obesidade. “A nossa médica que é ministra da Saúde sabe perfeitamente bem que a obesidade causa tanto mal quanto à fome. E por isso que o Flávio Dino (ministro da Justiça) está andando de bicicleta, porque ele sabe que isso vai precisar que o Estado cuide com muito carinho desse mal", disse.

O ministro da Justiça, Flávio Dino comentou com humor sobre a sua condição após fala do petista. “Um trabalhador da construção civil que tem uma bicicleta furtada não é a mesma coisa que uma pessoa que usa a bicicleta uma vez por ano para fazer atividade física. Falo de mim mesmo, como dá para notar”, disse Dino.

Opositores do presidente criticaram suas falas por, segundo eles, reconhecer obesidade como problema de saúde e fazer piada gordofóbicas.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) comentou fala do presidente e criticou: “Não importa o que diz, mas quem diz”. O deputado bolsonarista ainda citou outro momento em que Lula afirmou que banheiro unissex "é invenção de satanás".

O Movimento Brasil Livre (MBL) também criticou a postura de Lula e questionou se “vai rolar cancelamento ou ele pode [falar dessa maneira]”.

Já o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) criticou a "glamourização da doença", afirmando que o presidente "falou o óbvio".

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define o sobrepeso e a obesidade como acúmulo anormal ou excessivo de gordura, e podem ser prejudiciais à saúde.

