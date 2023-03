União Brasil e PP não entram em acordo e formação de federação é cancelada

Após uma série de diálogos, a federação entre os partidos União Brasil e PP não vai mais acontecer. As cúpulas das siglas não entraram em acordo após uma série de divergências regionais. A expectativa é que as legendas formem um bloco parlamentar para atuação na Câmara dos Deputados. No Senado, os dois partidos prosseguem separados.

Um dos articuladores e lideranças do PP no Ceará, secretário Zezinho Albuquerque, confirmou a informação ao O POVO. "Teria que ter uma conversa, isso é complicado", avaliou o titular da Secretaria das Cidades do Ceará.



O deputado federal e presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, também confirmou o assunto nas redes sociais. "No que diz respeito ao Progressistas, encerramos as discussões para formação de federação junto com o partido União Brasil", escreveu em publicação.



No que diz respeito ao Progressistas, encerramos as discussões para formação de federação junto com o partido União Brasil. — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) March 15, 2023

No início de março, em busca de entendimentos regionais, o União Brasil e o PP adiaram novamente o anúncio da federação. A demora em fixar um prazo se deu devido a dificuldades para fechar acordos sobre os comandos em algumas executivas estaduais.

A federação começou a ser negociada logo após o primeiro turno das eleições do ano passado. Um dos objetivos era fazer frente ao PL, presidido por Valdemar Costa Neto, que tem 99 deputados e 12 senadores. A federação, caso se concretizasse, contaria com, no mínimo, 106 assentos na Câmara e 15 no Senado.





