Caso Marielle: Ministério Público e PF usarão dados do Google em investigação

Investigação trabalha com três hipóteses principais para solução do caso da morte de Marielle Franco

O Ministério Público e a Polícia Federal receberam um conjunto de dados do Google do dia em que a vereadora do Psol, Marielle Franco, foi assassinada. Os dados criptografados mostram quem fez pesquisas sobre a política no dia do crime na área de Estácio, na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde Marielle foi morta, e no local onde estava um dos principais suspeitos de ter envolvimento com o crime.

Nesta terça-feira, 14, a morte de Marielle completa cinco anos e as provas materiais do Google são consideradas as últimas cartadas da investigação para encontrar respostas sobre o caso. As informações são da CNN.

Os dois órgão de investigação trabalham com três hipóteses para solucionar o crime:

Os interesses da milícia do Rio de Janeiro teriam entrado em choque com as pautas e ações da vereadora Marielle Franco na região de Jacarepaguá;

A morte de Marielle poderia ter ocorrido por vingança em relação à atuação do então deputado estadual Marcelo Freixo como presidente da CPI das Milícias na Assembleia Legislativa do Rio;

O assassinato de Marielle não teria um mandante, pois teria sido morta por Ronnie Lessa, por divergências políticas.

O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), afirmou que o caso é uma prioridade da Polícia Federal, sendo "uma questão de hora" descobrir quem foram os mandantes do assassinato da vereadora.

Ele disse ter conversado sobre o assunto com a mãe de Marielle em 2018 e com a irmã dela, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Um inquérito paralelo para auxiliar as autoridades fluminenses foi aberto pela PF. Hoje, o delegado Leandro Almada, cuida do caso.



