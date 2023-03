2ª fase de revisão do Plano Diretor começa em abril com coleta de dados e seminários

Membros do Núcleo Gestor de Revisão do Plano Diretor Participativo de Fortaleza (PDPFor) estiveram na Câmara Municipal de Fortaleza na manhã desta terça-feira, 14, para debater com os parlamentares as ações já realizadas pela equipe até o momento.

O procedimento de revisão do instrumento público conta com quatro fases. A primeira, finalizada em fevereiro e intitulada "Mobilização e Sensibilização", ouviu 2.589 pessoas, das quais 2.444 participaram dos encontros territoriais e 145 participaram dos seminários técnicos.

Foram realizadas reuniões presencias com transmissões virtuais, em que o plano foi apresentado e explicado para os agentes comunitários, para os moradores e para a imprensa. O processo promoveu encontro com 39 fóruns territoriais e 6 seminários temáticos, com mobilizações e capacitações de comunidade sobre os formatos e as maneiras de participação na revisão.

Na Câmara, o encontro ocorreu durante o grande expediente da sessão plenária, com a presença do titular da Secretaria Municipal de Governo (Segov), Renato Lima, da coordenadora Especial de Projetos Integrados de Fortaleza, Manuela Nogueira, e do coordenador adjunto de Articulação Política, Pedro Rocha.

Também esteve presente a representante do consórcio Quanta Gênesis, Fernanda Costa. A empresa foi contratada para acompanhar e executar as ações do Plano Diretor. Os membros são formados por uma equipe multidisciplinar, integrada por arquitetos, sociólogos, etc.

Segundo Fernanda, a segunda fase da revisão inicia no próximo mês e segue até junho deste ano, com o objetivo de promover a coleta de dados e a análise das formas de ocupação, participação e contribuição do trabalho para a cidade. Ela ressaltou a importância da participação dos vereadores em todo o processo de revisão do Plano Diretor.

“Logo, em breve, iniciaremos o processo participativo da segunda etapa e é fundamental o engajamento dos parlamentares em todo o processo de revisão”, destacou a representante da Gênesis.

Conclusão na Câmara

A revisão do Plano será concluída em dezembro deste ano, com elaboração sob forma de minuta de lei que será enviada à Câmara Municipal de Fortaleza para apreciação dos legisladores. A última fase envolverá a realização de audiência pública e seminário na Casa.

O Plano atual é de 2009, porém, diversos fatores que envolvem as novas demandas da cidade contribuem para a necessidade de sua revisão. O procedimento começou a ser feito em 2019, mas precisou ser suspenso devido a pandemia da Covid-19 e só foi retomado neste ano.

O vereador Paulo Martins, presidente da Comissão do Plano Diretor na Casa, destacou a necessidade do debate. "Temos o desafio de equilibrar todos os interessados nesse tema, sejam os movimentos sociais de habitação, os movimentos voltados ao meio ambiente ou da construção civil”, disse.



“O papel desse Núcleo Gestor é guardar a metodologia do processo de discussão. Ao longo de 2022 fizemos palestras, reuniões, e em paralelo iniciamos um processo para licitação de uma consultoria que vem nos ajudando a fazer o processo de escuta comunitária. A determinação do prefeito é de que esse Plano seja exaustivamente debatido com a cidade”, afirmou o secretário Renato Lima.

O Plano Diretor, segundo Manuela Nogueira, é a lei principal do urbanismo da cidade.“É ele que indica onde pode ou não construir, quais são as regras. É muito importante que uma cidade que vem evoluindo tão rápido traga uma nova proposta, principalmente com o foco de reduzir as desigualdades, aumentar a sustentabilidade e trazer uma melhor vida para o cidadão de Fortaleza”, avaliou a coordenadora.

