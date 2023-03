Petistas repudiam fala de Zeca do PT por criticar invasão da fazenda de um amigo

Integrantes do PT repudiaram o discurso do deputado estadual José Orcírio dos Santos, o Zeca do PT, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, sobre a invasão de uma fazenda em Rio Brilhante, na última semana, por índios guarani-kaiowá. A fala do parlamentar foi proferida no último domingo, 12.

O deputado afirmou que a invasão da fazenda, de propriedade de um amigo, é uma "barbaridade". "De um lado, porque não se tem nenhum estudo antropológico definido para dizer que é terra indígena e, do outro, dois ônibus com aproximadamente 80 indígenas ‘derramados’ lá, agora trancaram o portão, ocuparam a sede da fazenda de 400 hectares, proibindo Raul e sua família de tirar de lá aproximadamente sete mil sacas de soja que foram colhidas”, disse Zeca.

No meio tarde deste domingo, o Setorial Indígena do PT de Dourados divulgou uma nota de repúdio ao “ao discurso de Zeca do PT”.

“Esse tipo de fala incita e ajuda a aumentar violentos discursos de ódio contra os povos indígenas na luta pela retomada dos territórios tradicionais. A postura de Zeca “do PT” [aspas é da nota], tão bem votado pelos povos indígenas do MS, causa tristeza e revolta porque acreditávamos ter nele confiança, apoio e respeito pela nossa luta”, diz trecho da nota de repúdio ao deputado petista, que governou MS por dois mandatos.

O secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena, usou as redes sociais para criticar o posicionamento do parlamentar.

“Lamentável o pronunciamento do deputado Zeca do PT na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, ao questionar a revindicação legítima dos Guarani e Kaiowá ao seu território tradicional. Laranjeira Nhanderu é terra indígena, possui estudo antropológico e é espaço essencial para sobrevivência física e cultural dos GK”, escreveu Eloy.

Lamentável o pronunciamento do Dep @zecadopt na AL/MS, ao questionar a reivindicação legítima dos Guarani e Kaiowá ao seu território tradicional. Laranjeira Nhanderu é terra indígena, possui estudo antropológico e é espaço essencial para sobrevivência física e cultural dos GK — Eloy Terena (@luizeloyterena) March 10, 2023

