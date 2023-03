O POVO News: Bolsonaro diz à PF que vai devolver segundo pacote de joias

A edição traz novas atualizações sobre o caso das joias sauditas de Bolsonaro, assim como outros assuntos que vêm repercutindo no Brasil e no mundo

O programa O POVO News realiza nesta segunda-feira, 13, sua 49ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz informações sobre a declaração da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que pretende entregar ao Tribunal de Contas da União (TCU) o segundo conjunto de joias da Arábia Saudita.

Além disso, a edição comenta sobre o programa, idealizado pelo Governo Federal, que vende passagens aéreas a R$ 200 para aposentados, funcionários públicos e estudantes.

Para falar sobre a premiação do Oscar, que aconteceu neste domingo, 12, o jornalista Arthur Gadelha discorre sobre os filmes vencedores e os destaques da noite de ontem.

Assista ao vivo:

Além disso, a edição traz informações sobre a política nacional. A volta da ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, aos EUA para encontrar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a liberação de mais 130 presos nos atos golpistas pelo STF e mais assuntos relacionados serão comentados no programa.

Na política regional, o O POVO News recebe o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSDB), que mudou de partido recentemente, saindo do Partido Social Brasileiro (PSB) e, a convite do senador Tasso Jereissati, se filiando ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Ainda no Ceará, a edição traz informações sobre a cassação do diploma de suplente do ex-deputado estadual bolsonarista Delegado Cavalcante (PL) pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE), por conta de fala incitando violência durante as eleições de 2022: "Se a gente não ganhar nas urnas, se eles roubarem nas urnas, nós vamos ganhar na bala".



O programa ainda conta com informações sobre a 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas, que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . Além disso, a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) fará uma reunião geral em Brasília e o encontro será comentado na edição.

A programação de hoje do O POVO News traz o notícias do Mundo, com a aprovação do Projeto Willow, polêmico projeto de empresa petrolífera no Alasca e com a quebra do Silicon Valley Bank e como isso pode afetar o Brasil.

Além disso, a edição comenta sobre as negociações do Congresso Nacional com Lula, que terá valor recorde para gastar com emendas parlamentares. Já no STF, Zanin é o favorito para ser o primeiro indicado por Lula, o senador Sérgio Moro (União Brasil) critica e pede "impessoalidade".

Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e os jornalistas do O POVO, Henrique Araújo e Raquel Gomes.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO



