"Não estão ocupando nem um metro de terra de ninguém nesse país", afirma Lula sobre indígenas

No discurso, Lula prometeu resolver questões que envolvem o povo Yanomami

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou em reunião com lideranças indígenas, realizada nesta segunda-feira, 13, que os povos nativos “não estão ocupando nem um metro de terra de ninguém nesse país”. As declarações foram feitas na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, durante a 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima, cujo tema deste ano é “proteção territorial, meio ambiente e sustentabilidade”.

Em defesa dos indígenas, Lula declarou que “quando dizem que os indígenas estão ocupando 14% do território nacional brasileiro, é preciso lembrar que eles já ocuparam 100%”. E prosseguiu: “Os outros que estão ocupando 86% de uma terra que era território indígena”, disse.

Ele afirmou ainda que os nativos serão incluídos em um programa financeiro de produção agrícola. “Se temos dinheiro para financiar empresários, agricultores familiares e grandes proprietários de terra, por que não existe dinheiro para financiar os povos indígenas em sua produção?”, ponderou.

O presidente acrescentou que cobrará à Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e ao Ministério dos Povos Indígenas a apresentação das terras disponíveis para demarcação indígena “antes que outras pessoas se apropriem delas”.

Durante a ocasião, Lula relembrou a visita ao território Yanomami e prometeu atender às necessidades dos nativos de Roraima e tirar os garimpeiros da região, definitivamente.

A Assembleia Indígena integra representantes das etnias, yanomami, wai wai, yekuana, wapichana, macuxi, sapará, ingaricó, taurepang e patamona.

