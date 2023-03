Elmano vai acompanhar Lula em viagem à China na próxima semana

O governador Elmano de Freitas (PT) vai fazer parte da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em viagem à China da próxima semana. O chefe do Executivo estadual projeta assinar memorandos na tentativa de atrair empresas e investimentos estrangeiros.

"Nós vamos avançar para atrair novas empresas, é muito importante e decisivo para o Ceará. Nós vamos daqui a pouco buscar, com a viagem do presidente Lula ta indo a China, para trazer investimentos para o Brasil", disse durante o lançamento da pedra fundamental do polo industrial do Município de Maranguape, no último sábado, 11.

Elmano disse ter ligado pessoalmente para 'Brasília', fazendo menção ao Governo Federal. "Porque nós também queremos investimento, nós também queremos emprego, nós também queremos oportunidades. Vamos assinar memorandos lá na China para trazer investimentos", ressaltou na fala.

A viagem à China deve acontecer entre os dias 24 e 30 de março. Entre os nomes que devem acompanhar o petista, estão a ex-presidente Dilma Rousseff (PT)e o ministro da Economia, Fernando Haddad (PT).

No país, Lula planeja indicar Dilma para a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês), instituição financeira dos Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O atual gestor irá deixar o cargo, conforme nota divulgada pelo banco no fim de março e cabe ao Brasil indicar um nome o andamento do mandato que vence em 6 de julho de 2025.



Também deve estar acompanhando por um grupo de cerca de 100 empresários, além de parlamentares convidados por Lula.

No início de março, a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) aprovou em sessão plenária um decreto que autoriza o governador Elmano de Freitas e sua vice, Jade Romero (MDB), a viajarem para o exterior e permanecerem ausentes do Brasil por um período superior a 15 dias no ano de 2023.





