Ministro Luís Roberto Barroso, do STF, recebe alta de hospital em Brasília

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), teve alta neste domingo, 12, do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Ele estava internado no estabelecimento após realizar duas cirurgias de emergência no aparelho digestivo. Na quinta-feira, 9, o ministro já havia deixado a UTI e sido transferido para um quarto, mas até então sem previsão de alta.

Na ocasião, a assessoria da Corte informou que a recuperação do ministro seguia "dentro do esperado".

Barroso já havia sido hospitalizado no fim de fevereiro para tratar uma hérnia incisional, resultado de uma cirurgia anterior. O ministro chegou a participar por videoconferência da sessão plenária de 1º de março. Depois, no entanto, teve dois episódios de obstrução intestinal, que exigiram dois novos procedimentos médicos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags