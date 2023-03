Governador do AC tem passaporte e bens apreendidos em ação da PF contra corrupção

A Polícia Federal abriu na manhã desta quinta-feira, 9 a terceira etapa da Operação Ptolomeu para investigar supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a cúpula do governo do Acre. Um dos alvos da investigação é o governador Gladson Cameli (PP) - ele não é alvo de buscas no bojo da ofensiva, mas o Superior Tribunal de Justiça (STJ) mandou apreender o passaporte do mandatário.

Além disso, Cameli está na lista de investigados que teve bens bloqueados a mando da Corte superior. Ao todo, o STJ determinou a indisponibilidade de R$ 120 milhões. A ordem atinge mansões, apartamentos, carros e até aeronaves.

Cerca de 300 agentes cumprem 89 mandados de busca e apreensão em endereços do Acre, Piauí, Goiás, Paraná, Amazonas, Rondônia e no Distrito Federal.

