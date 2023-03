Duda Salabert quer reunião com Lira e Lula para discutir fala transfóbica de Nikolas Ferreira

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) condenou as falas transfóbicas proferidas pelo deputado Nikolas Ferreira (PL) na tribuna da Câmara nesta quarta-feira, 8. Em entrevista à BandNews, a parlamentar afirmou que condena qualquer tipo de discriminação e ódio pretende agendar uma reunião com o presidente Lula (PT) e o presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) para discutir a fala do deputado.

“Nós não estamos dando visibilidade para um parlamentar, mas uma prática que não deve ser tolerada em uma casa política, em uma casa democrática”. E prosseguiu: “Temos que entender que o Brasil vive a maior crise econômica da história, o que a população espera do Parlamento é um debate sobre projetos que leve o país a superar a crise e não usar um palanque para ridicularizar a existência de uma população historicamente violentada, marginalizada que são as travestis e transexuais, e usar esse palanque, esse ódio para se promover ganhando engajamento nas redes sociais”.

“Não podemos tolerar que um parlamentar suba em um palanque para poder ridicularizar a existência de travestis e transexuais, sobretudo que nós somos o país que mais mata travestis e transexuais no planeta há 14 anos consecutivos", pontuou a deputada. Duda, que é mulher trans, relembrou que o Supremo Tribunal Federal (STF) equipara o crime de transfobia ao de racismo.

A deputada acrescentou que deseja conversar com Lira e Lula sobre as declarações transfóbicas de Nikolas. "Vou tentar conversar com o presidente Arthur Lira, estou querendo agendar uma reunião com o presidente Lula porque é um debate nacional, sobre qual país nós queremos. E o país que nós queremos tem que ser materializado no Congresso Nacional, com sua diversidade e grandes proposições”, afirmou em entrevista à BandNews TV.

O episódio em questão ocorreu nesta quarta-feira, 8, quando o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) utilizou o momento de fala na tribuna para criticar e ironizar mulheres trans. Na ocasião, Nikolas colocou uma peruca e disse que se “sentia mulher”. “Me sinto mulher, deputada Nicole, e tenho algo muito interessante para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres”, profanou.

Salabert ponderou que o resultado das eleições presidenciais de 2022 mostrou que Brasil não admite mais comportamentos que incitem a discriminação, o ódio e a violência. “O mais importante de tudo isso é que o Brasil não tolera esse tipo de situação. Nós vivemos em um país preconceituoso, mas que a maioria da população não concorda com o fato de que 90% das travestis e transexuais estejam na prostituição quase que de forma compulsória e obrigatória; ninguém concorda com o fato de que 80% dos assassinatos são crimes de ódio”, concluiu.

Em sua conta oficial do Twitter, a deputada afirmou que o segundo processo criminal contra o deputado pode levá-lo à prisão por crime de transfobia. “Meu outro processo criminal contra Nikolas Ferreira pode levá-lo à cadeia por transfobia. Agora entrei com uma representação para que Nikolas Ferreira seja punido por quebra de decoro parlamentar”, escreveu.

Meu processo contra Nikolas Ferreira o impediu de andar armado.



Meu outro processo criminal contra Nikolas Ferreira pode levá-lo à cadeia por transfobia.



Agora entrei com uma representação para que Nikolas Ferreira seja punido por quebra de decorro parlamentar pic.twitter.com/bsZjLFdvvX — Duda Salabert (@DudaSalabert) March 8, 2023

