Anderson Torres pode dar depoimento em ação contra Bolsonaro, caso Moraes autorize

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres pode voltar a ser interrogado em relação à minuta golpista encontrada em sua casa. O pedido foi feito ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral do tribunal.

O interrogatório faz parte da investigação eleitoral contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Benedito pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes para ouvir o depoimento de Torres sobre o caso por conta da relação do ex-ministro com os acontecimentos, além da minuta golpista.

Torres participou de live do ex-presidente e de uma reunião com embaixadores estrangeiros, em 2021, onde o sistema eleitoral foi atacado.



"No caso de Anderson Gustavo Torres, atualmente em prisão provisória por determinação do Min. Alexandre de Moraes, Relator do Inquérito nº 4879/DF, o depoimento deve ser precedido da autorização de Sua Excelência, e ser realizado por sistema de videoconferência, no local em que se encontra detido", disse Benedito.

Benedito Gonçalves ainda determinou que o coronel reformado e ex-assessor da Presidência na gestão Bolsonaro, Eduardo Gomes da Silva, e os servidores da Polícia Federal Ivo de Carvalho Peixinho e Mateus de Castro Polastro também deem depoimentos. A oitiva deles está prevista para o dia 16 de março.

Apenas após a determinação de Alexandre de Moraes, será possível definir uma data para o depoimento de Torres.

O ministro Alexandre de Moraes havia decidido, no início deste mês, manter Torres preso. O ex-ministro era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal em 8 de janeiro, quando foram atacadas as sedes dos Três Poderes.

A defesa de Anderson Torres, preso preventivamente desde 14 de janeiro por indícios de omissão frente aos ataques executados por apoiadores do ex-presidente, havia pedido sua libertação a Moraes, mas o ministro considerou que não há motivos para isso e que seria "absolutamente prematura a revogação da prisão preventiva".

Em sua decisão, Moraes destacou que a "omissão e conivência de diversas autoridades da área de segurança e inteligência" com os vândalos ficaram "demonstradas".

Torres não compareceu à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), que ouviria seu depoimento nesta quinta-feira, 9.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, havia determinado nesta terça-feira, 7, que Torres poderia ficar em silêncio durante o depoimento. Na decisão, o magistrado esclareceu que o ex-ministro poderia comparecer se quisesse, já que Torres está preso e a lei não permite que sejam feitas conduções coercitivas de investigados para depoimentos.



