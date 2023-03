O POVO News: Nikolas Ferreira faz discurso transfóbico na Câmara no Dia da Mulher

A edição traz novas informações sobre as declarações transfóbicas de Nikolas Ferreira em discurso sobre o Dia Internacional da Mulher, assim como outros assuntos que vêm repercutindo no Brasil e no mundo

O programa O POVO News realiza nesta quarta-feira, 8, sua 46ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz informações sobre o discurso do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) no Dia Internacional da Mulher, que utilizou de falas transfóbicas nas suas declarações.

Além disso, no Dia da Mulher, a edição traz informações sobre o Congresso Nacional. O Senado Federal aprova lei que dá prioridade a mulheres vítimas de violência nas vagas intermediadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) e o funcionamento 24 horas de Delegacias da Mulher.

Assista ao vivo:

Já a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que cria programa de combate ao assédio sexual e acendeu luzes roxas no dia de hoje, em homenagem às mulheres. Esses e mais assuntos da política brasileira serão comentados no programa.

O programa ainda conta com informações sobre Brasília, com evento no Palácio do Planalto em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anuncia pacote de ações para mulheres. Além disso, o programa aborda as Comissões Permanentes do Senado foram definidas e o filho 04 de Jair Bolsonaro, Jair Renan, que foi nomeado no gabinete do senador Jorge Seif. Salário é de R$9,5 mil

A programação de hoje do O POVO News traz a convidada Zuleide Castro, professora da URCA e militante do Psol Ceará, para falar sobre o Dia Internacional da Mulher, neste dia 8 de março.

O programa também conta com análises de jornalistas da casa e especialistas. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e os jornalistas do O POVO, Henrique Araújo e Raquel Gomes.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

