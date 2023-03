No Dia da Mulher, pai de André Fernandes pede homenagem ao "Dia Internacional das Mães"

No Brasil, o Dia das Mães é celebrado no segundo domingo de maio de cada ano

O deputado estadual Alcides Fernandes (PL) cometeu um equívoco em sessão da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) ao prestar homenagem em plenário ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta quarta-feira, 8 de março. Durante seu pronunciamento, o parlamentar trocou a data comemorativa e pediu saudações ao "Dia Internacional das Mães".

"É aquela preocupação de mãe. Só quem sabe o que é uma mãe, é como diz aquela música de Erasmo Carlos, é quem faz parte da rotina de uma delas. Eu faço parte da rotina de uma delas e sei que a força está com ela. Parabéns a todas as mães no dia internacional das mães", disse Alcides, pai do deputado federal, André Fernandes (PL).



No dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher, um dos momentos mais importantes do calendário global no mês de março. A data foi criada em 1917 para a celebração da luta pelos direitos das mulheres, portanto, da luta por uma sociedade mais justa e igualitária.

O evento só foi oficializado em 1975, mais de 60 anos após sua criação, em uma assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU). Ao contrário do que disse o deputado, não há uma data internacional para o dia das mães. No Brasil, o dia é celebrado no segundo domingo de maio de cada ano.