No 8 de Março, Senado homenageia Janja, Glória Maria e Rosa Weber

No Dia Internacional da Mulher, o Senado Federal escolheu sete personalidades femininas para homenagear com a entrega do Diploma Bertha Lutz, nesta quarta-feira, 8. Os nomes foram indicados pela bancada feminina do parlamento. Entre os nomes, estão o da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e a jornalista Glória Maria, falecida em fevereiro deste ano.

Além delas, foram escolhidas também a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, a cientista política Ilona Szabó, presidente do Instituto Igarapé e a jornalista Nilza Zacarias, coordenadora da Frente Evangélica pelo Estado de Direito. In memoriam, além de Glória Maria, a líder indígena Clara Camarão também foi escolhida.

À frente da sessão, esteve o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que entregou os diplomas. A honraria é entregue desde 2001 para homenagear personalidades que se destacaram na defesa dos direitos das mulheres. A entrega é feita anualmente no dia internacional da mulher.

Bertha Lutz foi uma das representantes mais importantes do feminismo brasileiro. Advogada, ativista, bióloga, cientista e servidora pública, ela liderou uma campanha pelo voto feminino no Brasil, oficializado em 3 de maio de 1933.

No evento, a ministra Rosa Weber citou o machismo estrutural presente na sociedade. "Mesmo no espaço forense, condutas e atos discriminatórios são indicativo seguro de que sequer o Judiciário é imune à cultura de subjugação e desqualificação do feminino que impregna a sociedade", disse a ministra.

Já a primeira-dama ressaltou as dificuldades políticas e afirmou que vem sofrendo mais ameaças que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Eu mesma tenho sido o principal alvo de mentiras, ataques à honra e ameaças nas redes sociais, até mais que o presidente Lula. Sei que muitas de vocês também passam por isso, pela mesma terrível experiência de ver seu nome, seu corpo, sua vida expostos de forma mentirosa", afirmou.



