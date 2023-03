Filho de Bolsonaro, Jair Renan ganha cargo de R$ 9,5 mil em gabinete de senador do PL

O filho "04" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan foi oficializado nesta quarta-feira, 8, como auxiliar parlamentar pleno no gabinete do senador Jorge Seif, do mesmo partido de Bolsonaro. O parlamentar foi secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura no governo do ex-presidente, sendo eleito senador em 2022.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU). O salário será de R$ 9,5 mil, em valores brutos. De acordo com o Senado, um cargo desse tipo tem remuneração de R$ 7,6 mil, valor líquido (após descontos) e já somado o auxílio-alimentação.

Jair Renan se apresenta, nas redes sociais, como empresário e acadêmico de direito. Entre os homens, ele é filho mais novo de Bolsonaro, fruto do segundo casamento do ex-presidente com a advogada Ana Cristina Valle. Bolsonaro tem ainda uma filha de 12 anos, chamada Laura, com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Do primeiro casamento, o ex-presidente tem três filhos, todos parlamentares: o senador Flávio Bolsonaro (PL), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos).



Em 2021, Jair Renan foi intimado a prestar depoimento na sede da Polícia Federal (PF) do Distrito Federal no âmbito de inquérito sobre possíveis crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro. A apuração tinha sido aberta pela PF em março de 2021, na esteira de um procedimento preliminar do Ministério Público Federal sobre o suposto envolvimento de Jair Renan com um grupo empresarial do setor de mineração. Em agosto de 2022, a investigação foi encerrada porque a PF não encontrou indícios de crime.

