CPI da Americanas tem assinaturas necessárias para ser aberta, diz deputado líder do PP na Câmara

O deputado federal André Fufuca (PP-MA) afirmou que conseguiu juntar 175 assinaturas requerendo a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as inconsistências contábeis na Americanas e seus acionistas Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles.

Para a instalação de uma CPI, são necessárias 171 assinaturas. Com o número conquistado pelo deputado, basta o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), definir a abertura da Comissão.

Segundo André Fufuca, a comissão será criada para investigar o “desarranjo contábil”, para saber se o rombo se resume apenas a uma empresa, a razão da falta de identificação da situação de forma prévia por uma empresa de auditoria e descobrir se outras empresas do grupo também estão em situação similar.

“O episódio com as Americanas afeta a credibilidade de todo o mercado de ações no Brasil, e é do interesse público assegurar que os investidores possam ter absoluta certeza de que a economia popular não será nunca prejudicada por qualquer tipo de fraude, erros ou acobertamentos de rombos em balanços”, escreveu Fufuca no seu pedido de CPI.

A situação envolvendo a Lojas Americanas revelou um rombo de R$ 20 bilhões nos seus balanços financeiros.

A Lojas Americanas anunciou em janeiro um rombo de R$ 20 bilhões, com inconsistências em lançamentos contábeis, e declarou o montante de R$ 40 bilhões em dívidas. Ainda em Janeiro, a Justiça aprovou a recuperação judicial da Americanas.



