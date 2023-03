Corregedor que disse sofrer pressão na Receita durante governo Bolsonaro pede exoneração

O corregedor da Receita Federal, João José Tafner, pediu exoneração do cargo, conforme informação do Uol e confirmada pelo Ministério da Fazenda. Ele afirmou ter sofrido pressão no governo Bolsonaro para arquivar processo disciplinar aberto contra o então chefe da inteligência da Receita, Ricardo Feitosa. Seu mandato teria fim apenas em 2025.

O homem é acusado de acessar sem justificativa legal dados fiscais sigilosos de desafetos de aliados e familiares do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em reportagem, a Folha de S. Paulo mostrou que as alegações de Tafner foram feitas internamente ao atual comando da Receita e resultaram na instauração de uma investigação pela Corregedoria do Ministério da Fazenda.

Tafner é um auditor fiscal e foi indicado ao cargo de corregedor da Receita em fevereiro do ano passado com uma articulação nos bastidores, especialmente do senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente. Ainda no cargo, ele acusou o então secretário da Receita, Júlio Cesar Vieira Gomes, e o então subsecretário-geral, José de Assis Ferraz Neto, de pressionar o arquivamento do caso e não punir Feitosa, segundo a Folha. Os dois negaram as acusações.

Alguns dos alvos de Feitosa teriam sido, conforme documentos obtidos pelo jornal, o empresário Paulo Marinho e o ex-ministro Gustavo Bebianno, ambos ex-aliados da família Bolsonaro.



Outro nome seria o procurador-geral da Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gussem, também integrava a lista de vítimas de Feitosa. Gussem foi o responsável pela investigação do esquema de “rachadinha” no gabinete do atual senador, Flávio Bolsonaro, quando este ainda ocupava o cargo de deputado estadual.

O jornal revelou ainda que artistas, apresentadores de televisão e o próprio ex-presidente Bolsonaro tiveram dados invadidos de 2018 a 2020 por outros servidores do órgão. Após a divulgação da reportagem, o Fisco emitiu nota informando que zela pela segurança dos dados protegidos pelo sigilo fiscal. A Receita destacou que todos os acessos ao sistema do Imposto de Renda podem ser rastreados e que fará uma auditoria nos controles de segurança de acesso aos dados internos ainda este ano.

O comunicado também informou que todos os servidores da Receita que acessaram os dados de contribuintes sem justificativa oficial somam oito pessoas e que todos eles foram identificados.



