Projeto quer proibir músicas com teor sexual e violento em "trenzinhos da alegria" em Fortaleza

Um projeto em tramitação na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) quer proibir a execução de músicas de teor “sexual, violento e inapropriado para crianças” em veículos de animação infantil - Transporte Recreativo de Passageiros (TRP). Popularmente conhecidos como “trenzinhos da alegria", os veículos contam com pessoas fantasiadas que animam, geralmente, crianças, enquanto transitam pela cidade.

De autoria da vereadora Katia Rodrigues (Cidadania), a proposta foi apresentada ainda em novembro do ano passado, mas só foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no último dia 2 de março e, agora, aguarda a designação de relator para deliberar a respeito da matéria.

O projeto prevê ainda que o descumprimento comprovado da regra acarretará na "imediata cassação da licença para Serviço de Transporte Recreativo de Passageiros e impossibilidade de conseguir nova autorização pelo prazo de um ano”. Na justificativa, a parlamentar aponta que "grande parte dos proprietários" dos trenzinhos utiliza músicas apropriadas para entreter crianças e acompanhantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, ela destaca que, em alguns casos, proprietários "deixam tocar músicas apelativas com conotação totalmente inapropriada", o que, segundo argumenta, justifica a necessidade de legislação que "iniba inconveniências por meio de notificação quando da retirada do alvará requerido".



Os "trenzinhos da alegria" foram regulamentados em Fortaleza ainda em outubro de 2020, quando a CMFor aprovou matéria sobre o tema e o texto seguiu para sanção do então prefeito Roberto Cláudio (PDT). À época, ficou acordado que os veículos passariam a ser classificados como Transporte Recreativo de Passageiros e que para promover a atividade teriam que atender normas do Código de Trânsito.

Tags