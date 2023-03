Projeto de lei sugere quitação apenas de parcelas vencidas do IPVA para venda de carros

Legalmente, ainda não há nada que afirme que o antigo dono ou que a loja de revenda seja a responsável pelo pagamento do IPVA do automóvel que será vendido

Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) sugere que donos de automóveis paguem apenas as parcelas vencidas do Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) antes de realizar a transferência de propriedade dos seus veículos. Desta forma, o vendedor não precisaria pagar o que não está vencido antes de efetuar o negócio, como determina a atual legislação.

O deputado estadual e autor do projeto, Renato Roseno (Psol), defende que a medida tem por objetivo promover maior segurança jurídica no âmbito das operações de transferência de propriedade de veículos automotores no Ceará, bem como resguardar os interesses dos contribuintes do IPVA em tais operações.

"A leitura atenta do dispositivo deixa nítida a obrigatoriedade de que o contribuinte esteja em dias com sua obrigação tributária relativa ao IPVA como condição para a realização de transferência da propriedade do veículo (...) A proposta pode até mesmo servir de estímulo ao mercado de veículos seminovos, gerando circulação de receita no âmbito do estado", diz um trecho da mensagem.

IPVA 2023

No Ceará, em 2022, a alíquota do imposto para automóveis variou de 0,5% a 3,5% sobre o valor venal, dependendo do tipo de veículo. A maior parte da frota tem alíquota de 3%.Esses percentuais se mantém ano a ano.



Para calcular o IPVA é preciso saber qual o valor venal do veículo, que tem como base a Tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), mas pode ter mais alguns ajustes.



A chancela da tabela, no entendo, é realizada no Estado pelo Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Ceará (Sindvel).

O valor do imposto é dividido entre o governo estadual e os municípios em proporção igual, ou seja, 50% para o Estado e os outros 50% para as prefeituras onde os veículos estão licenciados.



Neste ano, cerca de 2,34 milhões de veículos foram tributados, com previsão de arrecadar em torno de R$ 1,45 bilhão. No último boletim de arrecadação da Sefaz, de janeiro a outubro de 2022, a arrecadação do IPVA no Ceará já soma R$ 1,41 bilhão.

