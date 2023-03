Petista causa desconforto no partido ao chamar Ortega e Maduro de ditadores

O diretor da Fundação Perseu Abramo e membro do diretório nacional do PT, Alberto Cantalice, usou as redes sociais no último domingo, 6, para publicar uma série de criticas aos líderes da Nicarágua, Venezuela e Cuba, respectivamente, além do presidente russo Vladimir Putin. A manifestação causou mal-estar ao citar um tema sensível ao partido, a relação com ditaduras em vigor na América Latina.

“Vou repetir: Daniel Ortega, Dias Carnel (sic) e Nicolás Maduro não são do Campo Progressista. São aprendizes de autoritários. Cooptaram as forças armadas com benesses. Sem futuro!”, escreveu Alberto em uma postagem. Cantalice rebateu criticas de seguidores que avaliaram suas posições problemáticas para o PT.



A posição contrariou a posição da sigla, que descreve os líderes como representantes democráticos. O petista chegou a afirmar que todos os líderes latino-americanos, com exceção de Luiz Inácio Lula da Silva, Gabriel Boric (Chile), Andrés Manuel López Obrador (México), Gustavo Petro (Colômbia) e Alberto Fernández (Argentina), são "protoditadores, aprendizes autoritários, uns merdas".

Alberto destacou ainda que Daniel Ortega "enxovalha a esquerda latinoamericana". À Folha de S.Paulo, Cantalice reafirmou suas posições.

