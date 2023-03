Reajuste dos servidores: Governo adia contraproposta, mas mantém reunião terça

O Governo Federal adiou a apresentação da contraproposta para o reajuste dos servidores federais prevista para esta sexta-feira, 3. No entanto, foi mantida a reunião envolvendo membros do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e representantes dos servidores que vai acontecer na terça-feira, 7, como informado pela pasta anteriormente.



"A reunião prevista, em continuidade às negociações visando o estabelecimento de acordo salarial 2023, com as entidades representativas dos servidores públicos federais, não mais ocorrerá amanhã, em razão de insuficiente tempo para disponibilizar proposta referendada pela representação do Governo", diz o Governo em comunicado enviado aos entes sindicais.



O Governo informou que a proposta, "assim que disponibilizada", será encaminhada para conhecimento e avaliação. Por isso, foi mantida a reunião prevista para o dia 7, no auditório do bloco "F", na Esplanada dos Ministérios.

Depois de mais uma rodada de negociação na terça-feira, 28, o Governo Federal aceitou estudar um aumento na porcentagem do reajuste dos servidores federais para mais que os 9%, que vinham sendo anteriormente propostos pela gestão. O novo percentual pode ficar entre 10% e 11%, ainda abaixo do que os servidores pedem.

Na época da reunião, o secretário de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho do MGI, Sérgio Mendonça, explicou que a proposta do Governo Federal não foi aceita pelas entidades sindicais e haveria um estudo. “Com isso, vamos analisar o que foi apresentado pelas bancadas sindicais e, eventualmente, apresentar uma contraproposta ou reafirmar o que já foi oferecido”, destacou em comunicado do ministério na época.

Os servidores querem 13,5%, mas o Governo vinha defendendo que só poderia conceder 9%, a maior proposta do Executivo, a partir de maio. A pasta tinha pedido prazo até sexta-feira, 3, para realizar uma contraproposta.



O teto em 9% é justificado porque o Governo dispõe de R$ 11,2 bilhões para negociar o reajuste deste ano. A intenção é propor esse aumento e negociar uma reposição para os próximos anos, para que seja possível incluir no Plano Plurianual e nas Leis Orçamentárias (LDO e LOA).



