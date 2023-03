Bolsonaro vai a Washington para evento conservador e tem encontro marcado com Trump

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) embarcou já nesta sexta-feira, 5, para Washington, capital dos Estados Unidos, para participar do CPAC, sigla em inglês para Conferência de Ação Política Conservadora. Bolsonaro irá palestrar neste sábado no evento e vai se encontrar com o ex-presidente estadunidense Donald Trump, outro nome que está confirmado na convenção conservadora.

O registro da viagem foi feito pelo ex-ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, que vem atuando, nos últimos meses, como uma espécie de assessor de Bolsonaro. "Decolando agora para Washington ao lado do Pr Bolsonaro, hoje sem dúvida o maior líder conservador do planeta.Temos tido reconhecimento por pessoas não apenas do Brasil,mas também de vários outros países por onde temos passado", disse em uma rede social.

O ex-ministro confirmou o encontro de Bolsonaro e Trump, que havia sido anunciada pelo filho de Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), no último dia 17. Segundo o parlamentar, o convite teria sido feito Matt Schlapp, CEO do evento, presidente da União Conservadora Americana.

Ex-diretor de assuntos políticos do ex-presidente George W. Bush, Schlapp foi um dos que fez alegações de fraude eleitoral na disputa eleitoral de 2020, em que Trump saiu derrotado. A eleição teve todos os seus tramites validados e o democrata Joe Biden foi empossado como presidente dos Estados Unidos.

Este é o terceiro evento que Bolsonaro palestra nos Estados Unidos, onde está desde o final do ano passado. Em um deles, ele disse que o Brasil "ia muito bem" e que não entende o porquê de o país "ir para a esquerda". O anfitrião do evento era Charlie Kirk, que responde a uma investigação por ligação com o ataque ao Capitólio, em janeiro de 2021.

