Prefeito de Juazeiro do Norte autoriza investigação sobre superfaturamento em secretaria

Vereadores da própria base do governo do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), denunciaram superfaturamento em secretaria da Prefeitura do município

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), autorizou a investigação sobre suspeitas de superfaturamento nas locações de máquinas pesadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos (Semasp). Em entrevista à rádio CBN Cariri, nesta quarta-feira, 1°, o chefe do executivo de Juazeiro afirmou: “Isso é fruto de investigar. Eu fui lá no Ministério Público e denunciei”.

O prefeito afirma que a denúncia partiu do vereador Beto Primo (PSDB), mas veio também de outros vereadores, da oposição e da própria base do governo de Gledson. “Eu tomei conhecimento e essa denúncia partiu através de um pronunciamento do vereador Beto Primo, que foi corroborado por outros tanto os vereadores. o vereador Beto Primo tem votado matérias e tem se posicionado a favor de matérias do poder executivo”, disse.

Gledson diz que Beto Primo apontou irregularidades na Secretaria do Meio Ambiente, que alugou veículos com um valor mais elevado do que foi visto em outras secretarias. “Segundo o que ele aponta, a secretaria do Meio Ambiente estaria a alugar veículos em um valor muito mais elevado do que o que está em outras duas secretarias. Ele citou a agricultura e citou o Seinfra. Em um primeiro momento, quando a gente escuta informações nesse sentido, eu vou em busca de informações, eu vou em busca dos setores técnicos e já chego a algumas conclusões”, afirmou o prefeito.

O vereador Rafael Cearense (Podemos), líder do prefeito na Câmara, também foi um dos parlamentares a denunciar o caso e dizer que empresas contratadas pela prefeitura vêm recebendo valores sem executar os serviços com regularidade.

O prefeito disse que já consultou o departamento de Compras, Licitações e a própria Controladoria, assim como a Promotoria de Justiça, a Controladoria e o Ministério Público, e chegou a protocolar um documento que pressiona fornecedores em relação à locação de máquinas e veículos de um modo geral.

Gledson ainda lembrou que a Semasp afirma ter alugado os veículos com preço de mercado. “Isso passa por uma comissão de de de avaliação de preços e pesquisa de preço no mercado e a coisa aconteceu. Quando em conversa com a secretária Genilda ela demonstrou extrema tranquilidade em relação a tudo isso e afirma que não procedem as denúncias que foram formuladas pelo vereador Beto”, acrescentou.

A locação mensal de uma retroescavadeira, conforme apontou o vereador Beto Primo (PSDB), custa cerca de R$ 15 mil para a Secretaria de Agricultura (Seagri), R$ 18 mil para a empresa responsável pela coleta do lixo e, nas palavras dele, “não sai por menos de R$ 60 mil para a Secretaria de Meio Ambiente (Semasp)”.



