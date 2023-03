Manuela d’Ávila diz que combate ao bolsonarismo é responsabilidade da polícia, não do GT

Em entrevista exclusiva ao programa O POVO News nesta quarta-feira, 1°, a ex-deputada Manuela d’Ávila (PCdoB) comentou que o grupo de trabalho (GT) de combate ao discurso de ódio e ao extremismo, criado pelo Ministério dos Direitos Humanos não tem como objetivo a luta contra o bolsonarismo. Esse papel, segundo ela, é da polícia e da Justiça.

Manuela afirmou que a função do GT é diagnosticar a situação do país e propor alternativas para que os discursos racistas, misóginos, homofóbicos não se repitam. Quando questionada se o combate do GT aos discursos de ódio será, de alguma forma, uma luta contra o bolsonarismo, ela explicou que o grupo não tratará de questões factuais, tais como as declarações do vereador Sandro Fantinel (sem partido), que ofendeu trabalhadores baianos- e os próprios discursos proferidos contra ela.

“Eu não entendo que esse grupo tenha espaço para tratar de questões factuais", prosseguiu , "apesar da visível relação de determinados grupos políticos com o aumento, construção e distribuição de discursos de ódio, esse trabalho é da polícia e do Poder Judiciário” fazendo referência aos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, em Brasília.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja

A ex-deputada declarou que os atos golpistas foram estimulados por discursos de ódio nas redes sociais, e acrescentou que as pessoas que compartilham conteúdos ofensivos e se envolvem nesse tipo de crime possuem “compreensões de mundo que legitimam isso”. “Compreensões que fazem com que homens se sintam superiores a mulheres, que brancos se sintam superiores a negros ou a indígenas, que heterossexuais se sintam superiores à população LGBTQIA+”, declarou.

Manuela d’Ávila presidirá o Grupo de Trabalho de combate ao discurso de ódio, que contará com cinco representantes do Ministério e 24 da sociedade civil.

Sobre o assunto Juscelino Filho devolve dinheiro ao governo por viagem para ir a leilão de cavalo

Moraes e senadores discutem situação de presos por atos golpistas

Câmara aprova projeto de crédito para mulheres negras e de baixa renda

Câmara de Caxias do Sul abre processo de cassação contra vereador que ofendeu baianos

Tags