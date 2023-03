Anielle Franco é eleita uma das 12 mulheres do ano pela Time

Eleita uma das mulheres do ano pela revista Time, Anielle Franco é irmã de Marielle Franco e ministra da Igualdade Racial; veja lista completa

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, foi eleita pela revista Time uma das 12 mulheres do ano em 2023. A ministra é irmã de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro morta em 2018.

“Perdi o medo quando mataram minha irmã. Agora eu luto por algo muito maior do que eu”, disse Anielle à revista. Além de ministra, ela é jornalista, escritora e ativista dos direitos das mulheres e dos negros.

A revista apresentou Anielle como "uma personalidade calorosa que, com o uso hábil das mídias sociais, se transformou em uma líder nos movimentos pelos direitos dos negros no Brasil". Atualmente, Anielle tem 38 anos, a mesma idade que a irmã tinha quando foi assassinada, e foi uma das fundadoras do Instituto Marielle Franco.

A ministra cresceu no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e teve sua vida transformada pelo esporte. Ela começou a jogar vôlei aos 8 anos de idade e, aos 16, teve a oportunidade de jogar nos Estados Unidos, onde morou por 12 anos e estudou inglês e jornalismo em duas universidades historicamente negras.

12 mulheres do ano pela Time Magazine:

a atriz australiana Cate Blanchett;



a atriz e cantora norte-americana Angela Bassett;



a ambientalista paquistanesa Ayisha Siddiqa;



a executiva japonesa Makiko Ono;



a jornalista iraniana Masih Alinejad;



a jogadora de futebol norte-americana Megan Rapinoe;



a ativista ucraniana Olena Shevchenko;



a cantora e compositora norte-americana Phoebe Bridgers;



a escritora, produtora e atriz norte-americana Quinta Brunson;



a boxeadora e modelo somali Ramla Ali;



a ativista mexicana Verónica Cruz Sánchez.

