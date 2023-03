Tebet defende aumento de multa para empresas que pagam salários desiguais para homens e mulheres

O projeto de lei do Governo Federal para assegurar a igualdade salarial de homens e mulheres nas empresas privadas foi defendido pela ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB). Ela esteve em evento no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira, 1°.

A medida para enrijecer as regras no projeto deve ser anunciada no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, de acordo com o anúncio feito pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) ontem, terça-feira, 28.

“Embora a reforma trabalhista tenha um dispositivo (que determina salários iguais), a bancada feminina (no Congresso) percebeu que esse dispositivo somente estimula o empregador a pagar salários diferenciados, porque a multa é tão pequena que o empregador faz uma conta muito simples: pagando salário menor para a mulher por um ano, ainda que seja penalizado e condenado na Justiça, a multa é infinitamente menor. Temos que mudar a lei trabalhista para colocar uma multa maior para não valer a pena tratar de forma desigual homens e mulheres”, explicou a ministra após o evento.

Hoje, a legislação prevê que as empresas que descumprirem a equidade salarial, em caso de discriminação por motivo de sexo ou etnia, devem pagar as diferenças salariais devidas. Além disso, a entidade deve pagar multa em favor do empregado discriminado no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (R$ 3,7 mil).

A ministra defendeu que o valor das multas para os empregadores que desrespeitarem a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função deve ser mais alto.

O projeto faz parte de uma das promessas de campanha do Lula após acordo com Tebet para ter o apoio dela nas eleições. O documento do projeto vem sendo analisado pelo jurídico da Casa Civil.

“Temos que mudar essa lei da reforma trabalhista para colocar uma multa maior para não valer a pena tratar de forma desigual homens e mulheres. A lei é o primeiro passo para que efetivamente se cumpra aquilo que a constituição já permite”, afirmou Tebet.



