O POVO News: Manuela D’Ávila fala sobre GT de combate ao ódio e ao extremismo

A edição traz entrevista com a ex-deputada Manuela D’Ávila para comentar sobre sua participação no Grupo de Trabalho do Ministério dos Direitos Humanos do Governo Federal, assim como outros assuntos que vêm repercutindo no Brasil e no Mundo.

O programa O POVO News realiza nesta quarta-feira, 1°, sua 41ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz informações sobre o novo Grupo de Trabalho do Ministério dos Direitos Humanos e uma entrevista com a ex-deputada Manuela D’Ávila sobre sua participação no GT.

Além disso, o programa comenta sobre os escândalos do ministro de Comunicações do Governo Lula, Juscelino Filho, e sobre as definições das Comissões Permanentes no Senado durante esta semana.

Assista ao vivo:

A edição traz informações sobre o anúncio do presidente do Senado Federal, Roberto Pacheco, sobre a CPMI dos altos golpistas. Assim como as declarações do Comandante do Exército, que admitiu, em reunião, que a vitória do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) era indesejada.

A programação de hoje do O POVO News ainda traz informações sobre a retirada do sigilo das reuniões de Jair Renan, quarto filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O programa também conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir a avaliação do Governo Lula, apurada pela Pesquisa IPESPE/Febraban, e a reunião de Lula com presidentes estrangeiros. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e os jornalistas do O POVO, Henrique Araújo e Carlos Mazza.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO



