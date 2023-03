Ministério da Saúde diz que divulgação do cartão de vacinação de Bolsonaro viola lei

O Ministério da Saúde, chefiado pela professora Nísia Trindade, afirmou que a liberação do cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode violar a Lei Geral de Proteção de Dados. A pasta vem respondendo a solicitações de informações via Lei de Acesso à Informação (LAI) dizendo que o cartão de Bolsonaro “não é passível de atendimento, uma vez que os dados solicitados, por serem referentes à saúde, vinculados a uma pessoa natural, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)”.

No entanto, o argumento do ministério do Governo Lula já foi rejeitado pela Controladoria-Geral da União (CGU), que afirma que a legislação é compatível com a LAI. A CGU determinou a quebra do sigilo do cartão de vacinação no dia 15 de fevereiro, mas a quebra ainda não foi formalizada.

As respostas dadas pelo ministério datam do dia 23 e 24 de fevereiro, dadas aos veículos CNN e Folha de S.Paulo. De acordo com os documentos do ministério, os dados são considerados sensíveis e “só poderão ser objeto de tratamento nas hipóteses legalmente estabelecidas”. Na gestão anterior, argumentos parecidos eram usados para negar a liberação dos dados e já foram rejeitados pela CGU.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já havia dado liberdade para a divulgação de seu cartão de vacina, durante transmissão em suas redes sociais no dia 15 de setembro.

"O que tem de pessoal até hoje que a imprensa pediu e eu não dei? Pelo que eu me lembre, cartão de vacina. Da minha parte, já falei para minha assessoria, quem quiser meu cartão de vacina, pode olhar", afirmou Bolsonaro.

O filho do ex-presidente, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também veio a público para dizer que tornar público o documento do pai é "inadequado e até uma ilegalidade".

Segundo o próprio, Bolsonaro não tomou nenhuma vacina contra a Covid-19, nem durante o pior período da pandemia, e defendeu o uso da hidroxicloroquina, medicamento sem eficácia contra a doença.

A retirada de sigilos impostos pela gestão Bolsonaro foi uma das bandeiras da campanha de Lula, e parte das ações está sendo revista. A CGU apura se houve adulteração no cartão. Em nota oficial, o órgão informou que o prazo legal para julgamento de recurso específico relacionado ao cartão de vacina do ex-presidente termina no dia 13 de março.



Sobre o assunto Moraes nega pedido da defesa e mantém prisão de Anderson Torres

O POVO News: Manuela D’Ávila fala sobre GT de combate ao ódio e ao extremismo

"A minha compreensão é que o PDT faz parte da base do Governo Elmano", diz Evandro

Lula, a briga no PT, o aumento dos combustíveis e ainda Cid Gomes e a confusão no PDT

Vereadores ligados a Sarto e RC partem para cima de Cid após críticas à Prefeitura





Tags