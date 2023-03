Comandante do Exército diz que Bolsonaro interferiu nas Forças Armadas

Tomás Paiva, comandante do Exército, disse que houveram interferências nas tropas armadas e negou fraude no processo eleitoral

O general Tomás Paiva, comandante do Exército, confirmou que houve interferências nas Forças Armadas feita pelo ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), na época que exercia mandato. Segundo o comandante, as intervenções ocorriam em diversos momentos.

As declarações foram gravadas de forma escondida durante uma reunião com auxiliares no Comando Militar do Sudeste no sábado, 18 de janeiro. O podcast Roteirices divulgou a gravação.

“Algumas interferências do governo, direta, na área militar. Então, isto, a nova motociata de Bolsonaro será na Aman (Academia Militar das Agulhas Negras). Foi noticiado. Não ocorreu porque os nossos comandantes e generais convenceram o presidente de que não era uma coisa adequada ter uma motociata, que é um ato político de apoio ao presidente, dentro da academia militar. Dá para achar que isso é uma coisa adequada?”, questionou.

Ainda no discurso, Tomás afirmou que as eleições de 2022 não foram fraudadas. “Ele (Bolsonaro) teve mais votos nesta eleição do que ele teve na outra. Então, a diferença nunca foi tão pequena. Foi mínima. E aí o cara fala assim: 'pô, general, mas teve fraude'. Nós participamos de toda a fiscalização, fizemos relatório, fizemos tudo. Constatou-se fraude? Não”, esclareceu Tomás.



