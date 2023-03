O POVO News: Reajuste dos servidores tem reuniões decisivas; veja novidades

O programa O POVO News realiza nesta terça-feira, 28, sua 40ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz informações sobre as reuniões que definirão a situação do reajuste salarial dos servidores públicos no Brasil. O Governo Lula anunciou que irá estudar um reajuste maior que 9%.

Além disso, o programa irá trazer informações sobre o anúncio do reajuste dos combustíveis, que será feito hoje, e sobre o anúncio da Comissão Mista de Inquérito (CPMI) dos atos golpistas, que será feito pelo deputado federal André Fernandes (PL-CE).

Assista ao vivo:

A edição traz informações sobre a soltura de 137 presos dos ataques de 8 de janeiro, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Assim como as denúncias contra o ministro das Comunicações do Governo Lula, Juscelino Filho (União Brasil), que usou avião da FAB para ir a leilão de cavalos.

Nesta terça-feira, 28, o programa também conta com o deputado federal Danilo Forte (União Brasil- CE) que debaterá sobre a tributação dos combustíveis no Brasil. Também discutirá os números do desmatamento em fevereiro e a resposta do Ministério do Meio Ambiente sobre a situação.

O programa também conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir a retomada das atividades do Senado e Câmara após 11 dias sem sessões e o caso do vereador bolsonarista Sandro Fantinel (Patriota), que destilou ataques xenofóbico contra nordestinos em discurso sobre os trabalhadores, em sua maioria baianos, que estavam em regime análogo à escravidão em vinícolas gaúchas.

Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e os jornalistas do O POVO, Henrique Araújo e Carlos Mazza.



O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO



