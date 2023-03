Bolsonaro critica retomada da cobrança de impostos sobre combustíveis: "Inaceitável"

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que a volta da cobrança dos impostos sobre os combustíveis no Brasil é "inaceitável”. A declaração do ex-presidente foi dada em uma publicação no Facebook, nesta terça-feira, 28.

“Em nosso governo reduzimos o IPI de 4.000 produtos, e os impostos de muitos outros. O gás de cozinha, diesel, etanol e gasolina zeramos o imposto federal (PIS/Cofins). Mesmo assim, mês a mês, vínhamos batendo recordes em arrecadação. Inaceitável o aumento dos combustíveis ora anunciados pelo atual governo”, escreveu.

O anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), sobre a retomada da cobrança ocorreu nesta terça-feira, 28, e determinou que a alíquota de PIS/Cofins subirá a R$ 0,47 por litro da gasolina e R$ 0,02 para o litro do etanol.

Já os preços do diesel, do biodiesel e do gás de cozinha devem se manter até o final de 2023, por determinação de Lula, em medida provisória assinada em janeiro.

A cobrança dos novos preços será feita a partir de 1º de março. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), também participou do anúncio. Haddad, que solicitou a medida, afirma que a volta dos impostos é necessária para recuperar verbas para o Orçamento Federal. A expectativa é garantir os R$ 28,9 bilhões desejados pela equipe econômica.























