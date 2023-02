Rosa Weber recebe reitores para apresentar programa 'STF na Escola'

A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu na tarde desta segunda-feira, 27, reitores de universidades e representantes de instituições da área da educação para apresentar o programa STF na Escola. A iniciativa tem como objetivo aproximar o Supremo à sociedade por meio de visitas a escolas do Distrito Federal.

"Só se pode criticar de forma construtiva se se conhece a instituição", afirmou Rosa na abertura do evento. A ministra destacou que os atos golpistas de 8 de janeiro deixaram "evidente quão prejudicial à sociedade brasileira é a desinformação e propagação do discurso de ódio".

Para Rosa, as pessoas que participaram da depredação das sedes dos três Poderes - das quais o alvo mais violentado foi o STF - "sequer conhecem o papel desempenhado pelo Supremo".

As visitas serão feitas por servidores da própria Corte, de forma voluntária. Os servidores farão palestras com informações sobre o Supremo, a Constituição e a democracia. Depois, as escolas do DF serão convidadas a visitar a sede do STF.

Depois da fala de Rosa na abertura, professores de universidades parceiras se reuniram para fazer um balanço das demais ações do Programa de Combate à Desinformação, lançado em 2021 pelo ministro Luiz Fux, então presidente da Corte. As ações em curso incluem educação midiática, treinamento de servidores e projetos de extensão.

