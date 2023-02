Reforma tributária: petista defende "cashback" para imposto pago por pobres

A base governista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve intensificar os debates no Congresso Nacional sobre como deve ficar o novo modelo de tributos no País. A previsão é que, em até 90 dias, se iniciem as tentativas de votação na Câmara dos Deputados da reforma tributária com mudanças, como um “cashback”, ou seja, a devolução de uma parte do valor arrecadado, para famílias de baixa renda, além da unificação das cobranças que, hoje, são feitas de forma separada.

Inicialmente, o Governo quer mexer apenas nos tributos indiretos, que são os que, geralmente, incidem sobre o consumo. Para o segundo semestre, vai ficar a tributação sobre renda. “Juntar todos os impostos indiretos sejam federais, estaduais, como o ICMS, e os impostos dos municípios, e criar um novo imposto com valor agregado”, explica o deputado federal Reginaldo Lopes (PT), em entrevista ao O POVO News na última quinta-feira. Ele era líder do partido na Casa e chegou a ser cotado para assumir um ministério no atual Governo.

Objetivo seria simplificar e facilitar a cobrança dos impostos, além de diminuir o alto peso dos impostos para faixa da população com menor renda. “É possível buscar convergências e fazer um bom modelo, respeitando o pacto federativo, dando competência tributária aos estados e municípios, fortalecendo esse sistema de valor agregado que sai da produção e cobra do consumo, fazendo mais justiça tributária”, ressaltou o parlamentar.

Para acelerar a tramitação, o Governo quer agregar apenas mudanças e dar celeridade à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/19, apresentada pelo deputado Baleia Rossi (MDB-SP), que já tramita na Câmara desde 2019. Reginaldo Lopes é coordenador do grupo de trabalho que estuda a proposta e sugere que o parecer que vai ser elaborado pelo relator, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), vai incluir as possíveis mudanças.

É prevista a formalização de como vai ficar o cashback, uma forma em que, quando se compra algo, parte do dinheiro é recebido de volta. “A população vai poder receber, vamos chamar de 'cashback do povão'. Acabou de comprar uma cesta básica, devolve o dinheiro, porque quem ganha menos paga menos”, afirma o petista. Segundo ele, os beneficiados devem ser quem já é isento do imposto de renda ou recebe Bolsa Família.

O parlamentar complementa ainda como deve funcionar: “Paga a cesta básica e imediatamente cai no cartãozinho dele o cashback do imposto, ele recebe de volta”. É avaliada também a possibilidade da diferenciação da alíquota dependendo do setor, como saúde, educação ou mineração.

A proposta atual extingue três tributos federais (IPI, PIS e Cofins), o ICMS (estadual) e o ISS (municipal), todos incidentes sobre o consumo. No lugar deles, deve ser criado um imposto sobre o valor agregado, chamado de Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS) – de competência dos três entes federativos. Um outro deve ser criado sobre bens e serviços específicos (Imposto Seletivo), de competência federal.

A celeridade e a aprovação da reforma recebeu o aval do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP). Na última semana, ele afirmou que a reforma tributária é uma pauta prioritária neste momento e a “desburocratização” dos impostos. Segundo ele, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também está com foco na aprovação da proposta.



