O POVO News: Governo Lula decide voltar a taxar combustíveis; entenda

O programa O POVO News realiza nesta segunda-feira, 27, sua 39ª edição no Youtube. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz informações sobre a decisão do Governo Lula de retomar a taxação dos combustíveis, após uma queda de braço entre o ministro da Fazenda Fernando Haddad e a ala política da gestão. Para atenuar os efeitos, a tributação será feita de forma gradual e diferenciada: será maior para a gasolina do que para o diesel. A isenção de impostos federais sobre os combustíveis foi decretada pela ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sendo considerada uma medida eleitoreira por comprometer o orçamento público. Ao assumir, o presidente Lula prorrogou a isenção por 60 dias.

Assista ao vivo:

O programa também conta com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir a nova campanha de vacinação do Governo Federal, declarações polêmicas de Bolsonaro e CPI dos atos antidemocráticos. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage e os jornalistas do O POVO, Henrique Araújo e Carlos Mazza.

O POVO News vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, e aborda, além de política, outras temáticas, como economia, cultura, esportes e entretenimento.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: No YouTube do O POVO



