Imunização: após negacionismo, governo voltará a cuidar do povo, diz Lula

Do presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma publicação no Twitter sobre a nova campanha nacional de imunização que se inicia nesta segunda-feira, 27. "Em 2015, o Brasil atingiu uma média de 95% de pessoas completamente imunizadas dentro do público-alvo de cada vacina do Programa de Imunizações, média que chegou a preocupantes 60,8% em 2021. Hoje, lançarei ao lado da ministra @nisia_trindade o Movimento Nacional pela Vacinação. Vamos trabalhar para que o Brasil volte a ter números satisfatórios de imunização e investir em saúde e proteção. Depois de um triste período de negacionismo e descrença na nossa ciência, o governo federal e o @minsaude voltarão a cuidar do povo brasileiro. Bom dia", escreveu Lula.

