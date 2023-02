Bolsonaro chora em live ao lado do cantor Rick e do ex-presidente da Caixa acusado de assédio

Na Flórida, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chorou enquanto participava de uma live ao lado do sertanejo Rick, dupla de Renner, e do ex-presidente da Caixa, Pedro Duarte Guimarães, acusado de assédio sexual por funcionárias do banco.

Os registro foram publicados na tarde deste domingo, 26, na conta do ex-ministro do Turismo de Bolsonaro, Gilson Machado Neto.

Veja momento em que Bolsonaro chora:

O sertanejo, que apoiou a campanha do ex-presidente, é visto cantando duas músicas, a primeira é "Filha" e a segunda é "Não perca sua fé". Em um dos registros, Bolsonaro fica visivelmente emocionado, chora e precisa enxugar as lágrimas. Além do cantor, Bolsonaro é acompanhado por apoiadores, além do ex-ministro, que faz a gravação, e Pedro Duarte Guimarães, ex-presidente da Caixa.

Em áudios obtidos pelo site de notícias Metrópoles, ele xinga, usa palavrões e esnoba outros funcionários do banco. Durante os áudios, Pedro pede para o então vice-presidente, Celso Leonardo Derziê, anotar o número dos CPFs de todos que estavam presentes, para se caso o conteúdo da reunião vazasse, ocorrer punição aos envolvidos.

Pedro Guimarães também foi acusado de assédio sexual. Em reportagem feita pela Rede Globo, três mulheres falaram dos episódios vividos por elas envolvendo o gestor.

Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o ano passado e deixou o País poucos dias antes do mandato acabar. Ele entrou com o processo para estender o visto e permanecer mais seis meses no território estadunidense.





