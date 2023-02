Vice-prefeito Élcio Batista anuncia desfiliação do PSB

O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, anunciou neste domingo, 26, que irá pedir desfiliação do PSB. Filiado ao partido desde as vésperas da eleição de 2020, Élcio comunicou o desligamento da sigla em mensagem nas redes sociais.

“A vida individual é feita de ritos de passagens entre grupos e instituições. O tempo chega para entrar e sair. É chegada a hora de deixar o Partido Socialista Brasileiro - PSB. E o deixo com a mesma felicidade e admiração com que entrei”, disse o vice-prefeito.

“Quero agradecer a todos os membros do PSB nos níveis municipal, estadual e nacional em nome de dois grandes líderes o Presidente do Diretório Estadual Dênis Bezerra e o Presidente Nacional Carlos Siqueira. A convivência no PSB me trouxe experiência e aprendizado. Muito obrigado”, destaca ainda Élcio.



Questionado se já tem destino certo após desembarcar do PSB, Élcio fez mistério. Afirmou apenas que a saída do antigo partido ocorreu de forma "muito alinhada e organizada".

