Petista defende união entre PDT e PT: "não é sobre nós, é sobre esse Estado"

O sentimento de é horar de "virar a página" é compartilhada por membros do PT e do PDT

A petista Jô Farias se soma às vozes que defendem a retomada entre forças entre PDT e PT. Na semana em que o apoio oficial dos pedetistas ao governador Elmano de Freitas (PT) foi confirmado, a parlamentar reforça que a união iria beneficiar políticas públicas e na governabilidade "para o povo".



"Eu torço que tudo dê certo, porque não é sobre nós, é sobre esse Estado, é sobre políticas públicas, é sobre as pessoas que passam fome, é sobre governar para o povo", disse ela em evento na Assembleia Legislativa que lançou um pacto contra a fome, promovido pelo Parlamento.

"A eleição acabou, a gente precisa entender, precisa trabalhar e governar para melhorar a vida dos nosso irmãos cearenses. As pessoas que estão passando fome", pontuou. Ela ressaltou ainda a prioridade de combater a fome, citando o presidente da Assembleia, Evandro Leitão (PDT). "A gente queria estar fazendo outras coisas, cuidando de outras pautas e a gente está falando de combate à fome", formulou.



O sentimento de que a "eleição acabou" e que a "página precisa ser virada" é compartilhada com diversos membros tanto do PDT quanto do PT. O caso mais recente foi do senador Cid Gomes (PDT), que fez declaração após mais uma reunião da legenda para tentar ditar os rumos do partido.

"Aconteceu. Houve a divergência. O partido perdeu. A estratégia foi claramente, as urnas mostraram isso, equivocada. Mas, infelizmente algumas pessoas não admitem o erro e querem continuar alimentando uma divergência que não é a característica do PDT", disse.



Cid Gomes defendeu que se vire a página por acreditar em um projeto em comum. "A gente acha que esse projeto é o mesmo", disse em relação ao que ele e Camilo Santana (PT), que também defende a união, manteve. "Então, por que nós vamos divergir? Por uma questão pessoal, de fígado?", indagou.