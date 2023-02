Após deixar UTI, José Dirceu diz que deve ter alta até a segunda-feira

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT) deverá ter alta até a segunda-feira, 27, de acordo com nota assinada por ele e divulgada por sua assessoria de imprensa. No texto, Dirceu diz que, nos últimos dias do feriado de carnaval, foi "acometido por insistente dor de cabeça", e procurou ajuda médica na manhã da quinta-feira, 23.

Ex-ministro de Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi internado em Brasília no hospital particular DF Star, e passou por um procedimento neurocirúrgico para drenagem de um pequeno hematoma subdural que, segundo ele, foi realizado no mesmo dia com sucesso.

"Com alegria informo que já saí da UTI e até amanhã dia 27/02, de acordo com a equipe médica, deverei ter alta. Após, ficarei em casa em Brasília por um período de recuperação de cerca de 15 dias, sem atividades externas", afirmou Dirceu, na nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No primeiro governo Lula (PT), Dirceu foi ministro da Casa Civil, cargo hoje ocupado por Rui Costa (PT-BA). Ele foi acusado e condenado por ser um dos organizadores do esquema do mensalão, que veio à tona em 2006.

Em 2015, o ex-ministro também foi condenado no âmbito da Operação Lava Jato. Em 2018, ele conseguiu uma decisão favorável no Supremo e pode responder aos processos em liberdade.

Tags