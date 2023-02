"Nunca fui candidato a ministro", diz Reginaldo Lopes sobre disputa com Camilo pelo MEC

Em entrevista ao programa O POVO News nesta quinta-feira, 23, o deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) esclareceu a disputa travada recentemente com o ministro da Educação, Camilo Santana. O deputado afirmou que nunca se candidatou à vaga de ministro, mas sim a deputado federal. No entanto, teria sido indicado por trabalhadores de todos os setores que atuam na educação. Ele declarou estar orgulhoso pela iniciativa, tendo em vista que o campo é berço de muita disputa ideológica.

"Fui indicado por todos os setores, desde o ensino infantil a universidades, o que me orgulha muito porque, geralmente, nesse campo, tem muita disputa ideológica, então agradeço muito a todas as indicações", exclamou.

Uma queda de braço foi travada por correntes do PT pelo comando do Ministério da Educação (MEC). A ex-governadora Izolda Cela (sem partido) era a principal cotada para o cargo, sofrendo boicote de algumas alas do partido. Diante do impasse, o presidente Lula (PT) convidou Camilo, que acabou garantindo à Izolda o cargo de secretária executiva da pasta.

Ele pontua que é um dos maiores colaboradores do atual ministro da Educação e afirma ter realizado mais de três reuniões para discutir a reformulação de programas do governo, como o Prouni e o Fies, do qual Reginaldo já foi relator na Câmara dos Deputados.

O deputado conclui que o governo precisa universalizar o tempo integral nas escolas de ensino infantil e frisou a participação das crianças do programa Bolsa Família. “O presidente Lula tem que dar conta, nos quatro anos, de universalizar a escola infantil de tempo integral para as crianças do Bolsa Família, é o mínimo, o Estado tem que proteger a primeira infância e as nossas famílias”, finalizou.

Assista ao programa O POVO News:

