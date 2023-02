Governo Elmano "começa da pior maneira possível", diz União Brasil, partido de Wagner

O partido do Capitão Wagner, União Brasil, repudiou o pacote do Governo que aumenta impostos.

O União Brasil Ceará publicou uma nota de repúdio contra as propostas do Governo do Estado, nesta sexta-feira, 24, em que afirmou que o novo comando do Palácio da Abolição, em referência ao governador Elmano de Freitas (PT), “começa da pior maneira possível”. A nota foi assinada pelo Capitão Wagner, presidente do União Brasil no Ceará.

Além da assinatura de Wagner, os deputados federais Danilo Forte e Dayany do Capitão também assinaram, assim como os deputados estaduais Oscar Rodrigues e Sargento Reginaldo.

O primeiro parágrafo da nota afirma que o governo “encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) um pacote absolutamente irresponsável, aprovado de maneira apressada sem demonstrar a necessidade das medidas”.

Hoje, o União Brasil é oficialmente integrante da base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), porém um movimento interno de parlamentares que cobra postura de maior independência do partido vem crescendo.

Os que assinaram a nota pública são favoráveis à ideia de uma maior independência do partido. Em especial, os deputados federais Danilo Forte e Dayany do Capitão já afirmaram querer uma postura mais independente da legenda.

Os deputados que não assinaram a nota foram: o deputado estadual Firmo Camurça, e os deputados federais Fernanda Pessoa e Moses Rodrigues.

A nota do partido afirma que o Governo enviou a matéria sobre o aumento dos impostos com ausência de informações necessárias. "É gritante a ausência de números, cálculos e demonstrações das necessidades e dos efeitos que medidas como o aumento da alíquota modal do ICMS em dois pontos percentuais terá sobre a arrecadação e, não apenas isso, a inflação e o custo de vida e empregos dos cearenses”, diz o documento.

O União Brasil ainda chegou a criticar o empréstimo de R$ 900 milhões, sancionado pelo governador na quarta-feira passada, 15 de fevereiro. “Irresponsável por solicitar um novo empréstimo de R$ 900 milhões para rolagem da dívida", escreveu.

Confira a nota na íntegra:

Nota pública do União Brasil à sociedade cearense

O novo governo do Ceará começa da pior maneira possível. Com uma legislatura recém-instalada, encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) um pacote absolutamente irresponsável, aprovado de maneira apressada sem demonstrar a necessidade das medidas.

O pacote é irresponsável por não municiar o Parlamento com as ferramentas necessárias para uma devida análise. É gritante a ausência de números, cálculos e demonstrações das necessidades e dos efeitos que medidas como o aumento da alíquota modal do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em dois pontos percentuais terá sobre a arrecadação e, não apenas isso, a inflação e o custo de vida e empregos dos cearenses.

E isto se dá no estado que já tem, segundo os dados da Agência Nacional de Petróleo (ANP), a gasolina mais cara do Brasil e cuja capital, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) tem a cesta básica mais cara do Nordeste. O que o governo espera que aconteça com esses preços a partir do aumento das alíquotas modais? É essa a gestão que diz querer combater a fome? É assim que se espera gerar empregos? Aumentando custos para as empresas? Trazendo de volta a carestia para a vida das pessoas?

O governo sequer apresenta os números demonstrando a tão falada queda de R$ 2 bilhões na arrecadação do ICMS. Os dados públicos disponibilizados pelo Conselho de Política Fazendária (Confaz) apontam, na verdade, estabilidade na arrecadação de 2022 quando comparada a 2021, mesmo já considerando a inflação do período.

O governo ainda opta por manchar a imagem que o Ceará construiu ao longo de quase quarenta anos de cumpridor de contratos ao rever incentivos fiscais já em execução, criando instabilidade jurídica para aqueles que já investem em nosso Estado e afastando aqueles que poderiam fazê-lo.

Anuncia-se ainda um novo empréstimo de R$ 900 milhões para rolagem da dívida. E o faz sem informar à Alece os termos do acordo, como taxa de juros ou prazo de pagamentos e quanto o Estado economizará ao fazer um empréstimo para pagar outros empréstimos. O Ceará demonstra perder a capacidade de sanar suas contas. Em 2017, o Ceará tinha a 14ª maior relação Dívida Consolidada Líquida / Receita Corrente Líquida. Nos dados mais recentes, referentes a 2021, passou para a 8ª maior.

Todo esse debate foi conduzido de forma absolutamente apressada e sem o devido cuidado. Matérias de tamanha urgência não poderiam ser analisadas quando não há sequer comissões permanentes instaladas. Não poderiam ser votadas sem ouvir a sociedade, órgãos como o Conselho Regional de Economia (Corecon), a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (FAEC), os técnicos da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e do Instituto de Pesquisas e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) - que, se fizeram cálculos sobre os impactos dessas medidas, não o incluíram nas mensagens encaminhadas pelo governo.

Diante disso, o União Brasil não ficará de braços cruzados. O partido decidiu, nesta quinta-feira (23), apoiar a criação de uma Frente Parlamentar em Defesa do Desenvolvimento do Estado do Ceará no âmbito da Alece, buscando agregar colegas também de outras legendas para nos opor à estratégia do Palácio da Abolição de repassar aos cearenses seus problemas de gestão. Também criaremos um grupo de trabalho para debater com o Parlamento e a sociedade os impactos econômicos, políticos, sociais e jurídicos das medidas do governo estadual. Algo que, infelizmente, o Executivo não fez.

E, nesse esforço, o Partido convoca toda a sociedade cearense a levantar sua voz e demonstrar que quer ser ouvida nos debates sobre os rumos do estado e das finanças públicas. E também para deixar claro que não aceita mais ser chamada a pagar a conta dos erros alheios.

