Bolsa Família: 1,5 milhão de beneficiários serão excluídos do programa em março

A previsão é que o número de pessoas eliminadas do programa aumente

O ministro do Desenvolvimento e da Economia, Wellington Dias, afirmou nesta sexta-feira, 24, que, no mês de março, aproximadamente 1,5 milhão de beneficiários do Programa Bolsa Família serão suspensos. Segundo ele, o governo identificou que algumas pessoas estariam recebendo o auxílio de forma irregular.

"Vamos tirar mais de 1,5 milhão desse cerca de 5 milhões que estamos focados [em investigar]. Esse 1,5 milhão, temos segurança de que não preenche os requisitos. A partir de março. Recebem de forma irregular", explicou o ministro em entrevista à Globo News.

Dias acrescentou que o número de cortes tende a aumentar. "Nossa expectativa é que, ao final da triagem, cerca de 2,5 milhões de benefícios serão cancelados. Hoje, temos 21,9 milhões de famílias recebendo. Nosso objetivo não é excluir, é tirar quem não precisa e incluir quem necessita do benefício", pontuou.

Ainda durante a entrevista, o ministro observou que mais de 2 mil famílias decidiram sair voluntariamente do Programa, por meio de um recurso do Governo Federal, que viabiliza o egresso de forma simples do Cadastro Único.

O Ministério do Desenvolvimento Social estuda a possibilidade de famílias mais numerosas receberem um benefício adicional. Dias afirma que, durante o governo Bolsonaro, uma pessoa só recebia o valor de R$ 600 enquanto famílias de seis a sete pessoas recebiam uma quantia diferente.

"Não faz nenhum sentido. Por isso, vamos ter também um valor extra per capita, para atender às famílias mais numerosas. Quem vai tomar a decisão final é o presidente Lula", concluiu.

