Janja e Dino são criticados por pularem Carnaval durante tragédia em São Paulo

A primeira dama Janja Lula da Silva e outros participantes do Governo Lula foram criticados por terem curtido as festas de Carnaval em Salvador, capital da Bahia, enquanto o litoral norte paulista sofre com desabamentos de terra por fortes chuvas, que causaram a morte de ao menos 48 pessoas.

De acordo com os críticos, nas redes sociais, Janja deveria ter cancelado sua programação no Carnaval de 2023 para acompanhar seu esposo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em sua agenda no estado paulista.

Na segunda-feira, 20, Janja publicou em seu Twitter uma mensagem de solidariedade às vítimas dos temporais. “Estive muitas vezes no litoral norte de São Paulo, um dos cantos mais lindos do nosso país. Ver as praias e morros desfigurados, as pessoas sofrendo, me enche de tristeza e angústia”, escreveu.

Estive muitas vezes no litoral norte de São Paulo, um dos cantos mais lindos do nosso país. Ver as praias e morros desfigurados, as pessoas sofrendo, me enche de tristeza e angústia. — Janja Lula Silva (@JanjaLula) February 20, 2023

Carla Zambelli (PL-SP), deputada federal bolsonarista, criticou a primeira-dama pela atitude e usou um desenho de Janja dançando em meio a pessoas mortas pela tragédia. Escreveu ainda que a imagem “resume o carnaLula”.

A imagem que resume o carnaLula.



Janja 'curtindo' o Carnaval enquanto seu marido destinava míseros e humilhantes 2 milhões para "ajudar" SP na maior tragédia humanitária que o litoral paulista já viveu.



Em 2021, Bolsonaro destinou 700 milhões para a BA e MG.



Lula é DESUMANO!!! pic.twitter.com/RMPXqoFVht — Carla Zambelli (@Zambelli2210) February 22, 2023

A presidente Nacional do PT, Gleise Hoffmann, defendeu Janja e destacou o envio de R$ 2 milhões para auxiliar no enfrentamento das consequências dos desabamentos e da chuva em São Paulo.

Nem na tragédia bolsonaristas deixam o ódio e a má fé de lado. Ataques vis a Janja e mentiras sobre as ações pro litoral norte. Ao contrário do que estão espalhando, R$ 2 milhões foram apenas em doações da autoridade portuária e não o conjunto de medidas. — Gleisi Hoffmann (@gleisi) February 22, 2023

Além delas, o ministro da Justiça, Flávio Dino, também foi visto pulando Carnaval em um trio elétrico

Foi ótimo participar com Flávia Bittencourt e Vanessa da Mata da última noite do nosso carnaval. Viva a cultura do povo brasileiro >> pic.twitter.com/D8d1L8Hpob — Flávio Dino (@FlavioDino) February 22, 2023

O ministro também foi alvo das mesmas críticas que Janja recebeu. Alex Silva, professor que se diz "cristão e empreendedor", escreveu: "Enquanto isso vidas foram perdidas em uma catástrofe aqui em SP”.



Enquanto isso vidas foram perdidas em uma catástrofe aqui em SP.



Parabéns por sua sensibilidade, humanidade e respeito ao próximo.



Não se esqueça que agora o senhor é Ministro de Estado e deve se portar como tal! — Alex Silva (@prof_alexsilva) February 22, 2023

