De Assis Diniz afirma que vai liderar bloco de 15 parlamentares pró-Elmano na Alece

O deputado estadual De Assis Diniz (PT) sinalizou que vai liderar um bloco partidário composto por seis legendas na Assembleia Legislativa do Ceará. O grupo espera contar com 15 parlamentares alocados nas seguintes siglas: PT, com oito deputados, PSD, com três deputados, além de PSDB, Cidadania, PCdoB e PMN, que têm representação de um parlamentar cada na Casa.

De Assis destacou que o grupo reunirá duas federações partidárias, uma composta por PT, PCdoB e PV e a outra formada por PSDB e Cidadania; além de outros dois partidos. Segundo o petista, o intuito em torno da formação do grupo é fortalecer a articulação política, a presença do grupo dentro do Legislativo cearense e, consequentemente, a base do governador Elmano de Freitas (PT).

“Caberá a minha responsabilidade coordená-lo e dirigi-lo. (...) A estratégia é ter uma presença mais representativa dentro das comissões (temáticas) e ter um alinhamento político, tendo como centralidade a composição em torno da base do governo Elmano. Quando se pensou em estruturar, foi nesse sentido de ter uma coesão política e construir alinhamento”, destacou o parlamentar.

