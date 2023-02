Projeto pede inclusão de reconhecimento facial em câmeras nos uniformes de policiais

Tramita na Assembleia Legislativa (Alece) um projeto de lei para instituir a tecnologia de reconhecimento facial nas câmeras que serão instaladas em agentes penais, militares e civis. Os agentes, conforme confirmado pelo governador Elmano de Freitas (PT), vão receber os equipamentos acoplados nas fardas e o projeto quer aproveitar a implementação para incluir o reconhecimento.

De autoria do deputado Sargento Reginauro (União Brasil), a proposta autorizaria o reconhecimento facial em dispositivos de vigilância por vídeo instalados no Ceará, e, dessa forma, as novas câmeras nas fardas também seriam englobadas. Não é especificado, por exemplo, quais outros equipamentos de vigilância receberiam a tecnologia. O texto aguarda instruções, já que as comissões temáticas da Assembleia ainda não foram formadas.

“Se a justificativa era para melhorar a segurança, então vamos aproveitar isso ao máximo, porque nós questionamos muito a medida das câmeras nas fardas, qual a efetividade disso, mas uma vez que ela já está em uso, a gente quer avançar nesse processo e colocar uma tecnologia a mais”, explica o parlamentar autor do projeto.

O grupo político do parlamentar tece críticas ao uso das câmeras nas fardas dos agentes. No mês passado, o presidente do União Brasil, Capitão Wagner, a quem Reginauro é ligado, reclamou que o Estado estava dedicando receita à compra do material enquanto tornozeleiras eletrônicas, na época, estavam em falta no sistema carcerário.

As imagens captadas, e cruzadas com bancos de dados, seriam usadas na identificação de suspeitos de contravenções ou de pessoas desaparecidas, captura de indivíduos com mandado de prisão em aberto e dentro de territórios dominados por facções criminosas. “O que queremos fazer é aproveitar a tecnologia que o Ceará já dispõe. Spia (Sistema Policial Indicativo de Abordagem), por exemplo, identifica carros e tem facilitado a vida da polícia a recuperar carros roubados, e agora a Polícia Militar vai usar câmeras em seus uniformes”, afirma.

Reginauro, quando era vereador de Fortaleza, já tinha sugerido a inclusão do reconhecimento facial na tramitação da Política Municipal de Videomonitoramento de Fortaleza (PMVF). Aprovada ano passado, a política gerou um debate sobre privacidade da população, especialmente, quanto à emenda colocada pelo parlamentar. Ela, no entanto, foi rejeitada após pressão de opositores contra o relator do projeto na Comissão Conjunto de Constituição e Orçamento (CCO), o vereador Gardel Rolim (PDT), que era líder do governo.

Poucos dias após ser eleito, Elmano falou sobre um sistema de identificação facial para reconhecer foragidos da Justiça e pessoas desaparecidas. Em fala semelhante à do deputado, o governador sugeriu que haveria a implementação do reconhecimento facial com a adaptação da câmera que "identifica um carro roubado.

O governador confirmou em janeiro deste ano que, além dos policiais penais, que começam a usar o equipamento ainda este mês, agentes da Polícia Militar e Civil também vão receber equipamento de monitoramento. Em 2021, quando ainda era deputado, Elmano apresentou na Assembleia Legislativa do Ceará um projeto de indicação para a adoção dos equipamentos de gravação em todas as corporações policiais do Estado. O texto foi aprovado, mas ficou no papel nos governos de Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (sem partido).



Segundo a Secretária da Administração Penitenciária (SAP), a implementação ainda está em fase de testes, com 20 agentes equipados com os dispositivos. O Governo anunciou que vai adquirir, inicialmente, 300 equipamentos. O custo para manter a tecnologia é de R$ 150 mil por mês. A efetivação formal com “todos os equipamentos” começa até o fim deste mês, afirmou a pasta.

Reconhecimento facial é alvo de críticas

Desde meados de 2019, o reconhecimento facial é usado no Ceará em uma parceria entre a SSPDS e o Laboratório de Processamento de Imagem, Sinais e Computação Aplicada (Lapisco), vinculado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

A pasta da segurança explica que a função realiza o cruzamento de fotos tiradas pelos agentes ou baixadas no celular com uma base contendo mais de 8 milhões de perfis cadastrados no Estado. No entanto, a tecnologia é alvo de críticas de setores da sociedade civil e da pesquisa acadêmica por, muitas vezes, não conseguir distinguir corretamente pessoas, o que causa abordagens imprecisas.

Em 2022, por exemplo, veio a público que uma imagem do ator Michael B. Jordan, conhecido pelos filmes "Pantera Negra" e "Creed", aparecia em um catálogo de reconhecimento facial da Polícia Civil. Uma foto do ator foi utilizada no Termo de Reconhecimento Fotográfico dos suspeitos de envolvimento na chacina da Sapiranga.

Na época, a PCCE disse que estratégia de reconhecimento facial era "apenas uma das etapas que podem levar ao indiciamento de um acusado". Em nota, a corporação declarou que também faz uso de depoimentos de testemunhas, além de perícias técnicas nos locais de crime, como coleta de impressões digitais e análise de câmeras de segurança, por exemplo.

A comissão de juristas que elabora a proposta de regulamentação da inteligência artificial no Brasil (CJSUBIA), junto do Senado Federal, apresentou relatório que aponta para o banimento desse tipo de tecnologia. Os especialistas abordaram o risco de uma “discriminação algorítima” no uso da identificação de suspeitos por crimes. Foi levantado por alguns estudiosos que haveria uma "correção dos vieses" dos algoritmos, que são programados manualmente e, posteriormente, seguem padrões para identificação dos rostos ou posturas corporais.



