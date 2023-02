Inscrições para curso Jovem Senador vão até o dia 5 de maio; veja como participar

As inscrições para o programa Jovem Senador estão abertas até o dia 5 de maio. A iniciativa é voltada para estudantes do ensino médio da rede pública de ensino e consiste em apresentar o Senado Federal aos aos 27 selecionados.

O processo de seleção é dividido em três etapas. Na primeira fase, os alunos produzem uma redação, cujo tema deste ano será “Saúde mental nas escolas públicas”. Posteriormente, a escola decide qual estudante representará a instituição na fase estadual.

Dando continuidade ao processo de seleção, as secretarias estaduais de Educação analisam as três melhores redações, e encaminham ao Senado Federal. Por fim, o Senado escolhe 27 redações, uma de cada estado brasileiro e do Distrito Federal.

O programa tem como principal objetivo fazer com que os alunos vencedores vivenciem as experiências dentro do Senado e participem da Semana de Vivência Legislativa, na qual discutirão propostas que poderão virar lei. Com duração de quatro dias, o seminário será iniciado com a posse e eleição de Mesa e se encerrará com a aprovação dos projetos e sua publicação no Diário do Senado Federal.

Para participar do Programa é necessário que o candidato esteja matriculado em uma rede pública estadual de ensino; tenha, no máximo, 19 anos completos até 31 de dezembro de 2023 e esteja disponível para comparecer à Semana de Vivência Legislativa, no período de 21 a 25 de agosto, em Brasília.

