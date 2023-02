PGR diverge da PF e decide arquivar inquérito contra Bolsonaro

Nesta quinta-feira, 16, a Procuradoria-Geral da República (PGR) decidiu pelo arquivamento de inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A ação investiga o ex-mandatário por associar, de forma ilegítima, a vacina contra a Covid-19 à aids. Em uma live realizada em outubro de 2021, quando ainda era presidente, Bolsonaro afirmou que as pessoas vacinadas contra a Covid-19 estavam contraindo HIV. Na transmissão, o ex-presidente argumentou, sem provas, que o que ocasionou a morte da maioria das vítimas da gripe espanhola, não foi a doença em si, mas a "pneumonia bacteriana causada pelo uso de máscara".

O documento foi enviado ao ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, e assinado pela vice-procuradora-geral da República, Lindôra Maria Araújo, que argumentou que não há “elementos mínimos capazes de amparar a propositura de uma ação penal” no caso diante da “inexistência de indícios".

“Portanto, a responsabilização penal dependeria da comprovação de uma efetiva colocação em risco do bem jurídico tutelado - a ordem pública e a tranquilidade da população-, ou seja, alguma evidência de que as condutas do Presidente da República, por ocasião dos fatos, realmente provocaram alarma nas pessoas ou foram capazes de produzir pânico”, acrescentou.

A iniciativa de arquivar o inquérito se deu por não haver mais diligências a serem investigadas. "As falas questionadas, se merecem crítica, devem ficar sujeitas ao debate político e eleitoral, mas não penal, dado seu caráter fragmentário e só incidente quando clara a violação ou colocação em risco do bem jurídico relevante", concluiu Lindôra.



No ano passado, a PF intimou Bolsonaro a prestar informações. A solicitação foi feita por intermédio da AGU (Advocacia-Geral da União) e por meio do gabinete da Presidência da República. A PF, no entanto, deduziu que o ex-presidente optou por ficar em silêncio, visto que ele não respondeu à intimação no prazo.

