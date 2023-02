Juiz do Trabalho assume vaga de desembargador no TRT da 7ª Região, no Ceará

João Carlos de Oliveira Uchôa, juiz titular da 15ª Vara do Trabalho de Fortaleza, foi promovido nesta sexta-feira, 17, a desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, no Ceará. Ele assume a vaga no lugar do magistrado Cláudio Soares Pires, que se aposentou. Uchôa foi promovido pelo critério de antiguidade.

O decreto presidencial que nomeou o novo desembargador foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na quinta-feira, 16, e foi publicado nesta sexta-feira, 17.

Confira o decreto:

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe conferem o art. 84, caput , inciso XVI, e o art. 115, caput , inciso II, da Constituição, tendo em vista o disposto no art. 93, caput , inciso III, da Constituição, e de acordo com o que consta do Processo nº 08001.000727/2023-93 do Ministério da Justiça e Segurança Pública, resolve:

NOMEAR , mediante promoção, pelo critério de antiguidade, JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA UCHOA, Juiz Titular da 15ª Vara do Trabalho de Fortaleza, Estado do Ceará, para exercer o cargo de Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, com sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na vaga decorrente da aposentadoria do Juiz Cláudio Soares Pires.

Brasília, 16 de fevereiro de 2023; 202º da Independência e 135º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Flávio Dino de Castro e Costa

Presidente da República Federativa do Brasil

Nesta sexta, ocorreu a posse administrativa do novo desembargador, em solenidade conduzida pelo presidente do TRT-7, desembargador Durval César de Vasconcelos Maia.

O empossado, em discurso, destacou o juramento feito ao assumir o cargo. "Tributo a minha disposição e a minha força de trabalho em prol das atividades jurisdicionais e administrativas do nosso Regional", frisou João Carlos.

Ainda haverá cerimônia de posse perante o tribunal pleno, ainda a ser agendada.

João Carlos de Oliveira Uchôa tomou posse na Justiça do Trabalho do Ceará no dia 10 de fevereiro de 1994, há 29 anos, e foi promovido ao cargo de juiz presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de Juazeiro do Norte em 1998.

Uchôa teve passagem pelas varas do Trabalho de Iguatu, Crateús, Limoeiro do Norte, 9ª e 15ª varas do Trabalho de Fortaleza. É formado em Direito e em Filosofia.

