Psol encaminha ao STF ofício com 300 mil assinaturas a favor da prisão de Bolsonaro

A bancada do Partido Socialismo e Liberdade (Psol) na Câmara dos Deputados encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira, 15, um documento com 300 mil assinaturas solicitando o pedido de prisão do ex-presidente Bolsonaro. O pedido foi protocolado pela sigla em 2 de janeiro.

O Uol teve acesso ao ofício elaborado pelo Psol. Nele, a sigla declara que a quantidade de assinaturas “revela o amplo apoio popular às petições já feitas em janeiro". A petição online teve início em 12 de janeiro e surpreendeu os integrantes do Psol pela quantidade de assinaturas coletadas em tão pouco tempo.

"A rapidez com que essas 300 mil assinaturas foram coletadas dá prova de que os brasileiros querem, sim, a responsabilização de Bolsonaro, e todos aqueles que nos últimos anos promoveram ataques à democracia, numa atitude golpista que teve seu ápice no último dia 8 de janeiro", afirmou a deputada Fernanda Melchionna (Psol-RS).

Além da petição, o partido defende a aplicação de medidas cautelares contra Bolsonaro por discursos golpistas na intenção de "atentar contra a democracia e o Estado de Direito". Dentre as medidas cautelares estão a quebra de sigilo telefônico e telemático, a busca e apreensão de documentos, como passaporte e suspensão das redes sociais do ex-presidente.

No documento enviado ao ministro Alexandre de Moraes, o Psol também frisa a “necessidade” de aplicar medidas cautelares contra Bolsonaro para "evitar qualquer tipo de destruição ou ocultamento de indícios criminosos".

De acordo com a líder do partido na Câmara, Sâmia Bomfim (Psol-SP), os ataques terroristas na Praça dos Três Poderes, em Brasília, foram influenciados pelo ex-presidente. Ao Poder 360, Sâmia afirmou que Bolsonaro “usou suas redes para propagar o questionamento às eleições e estimular mais ações golpistas” e “precisa ser responsabilizado por sua conduta criminosa”.

